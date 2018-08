Sandro Bacelar representará o Acre em evento nacional sobre identificação humana



da redação ecos da notícia

20 de agosto de 2018

Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Acre será representado pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil na quarta edição do Biometrics Hitech Summit, único evento no país especializado em biometrias e tecnologias de identificação. Numa troca de experiências entre setor público e privado, a programação será realizada no Centro Fecomercio de Eventos, em São Paulo (SP).

Entre as agendas, estão previstas dez atrações destinadas a empresas e profissionais de tecnologia, papiloscopia [técnica que consiste na análise de impressões digitais] e do mercado de identificação humana, com o intuito de promover e, sobretudo, apresentar novas soluções e tendências tecnológicas por meio do intercâmbio.

Na ocasião, o diretor do Instituto de Identificação no Acre, Sandro Bacelar, terá a oportunidade de apresentar os investimentos aplicados nos últimos anos no Acre, na modernização do sistema, nas áreas civil e criminal e na pesquisa de fragmentos de locais de crime. Também tomará posse como tesoureiro do Conselho Nacional dos Diretores de Órgãos de Identificação (Conadi).

“Foi uma satisfação receber o convite porque se trata de um evento grandioso. É uma prova de que o Acre tem se tornado exemplo de modernização. Nesse sentido, será uma oportunidade de falarmos também dos desafios e apresentarmos nossos casos positivos”, salienta.

O Acre fez um investimento em torno de R$ 8 milhões e dispõe atualmente de um banco de dados totalmente automatizado.

“Temos colhido bons resultados vistos, principalmente, na área criminal e na identificação de corpos. A emissão de documentos também teve muitos avanços, como a redução no tempo de entrega, feita agora em até 48 horas”, acrescenta.

Hoje, há postos de identificação em sete cidades acreanas, todos preparados para a solicitação das emissões à central de forma on-line, o que facilita o envio. Com o convênio firmado com os Correios, o tempo de entrega, que antes demorava até seis meses, é feito semanalmente nesses locais. Com informações do Jornal A Tribuna.