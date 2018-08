PRF prende homem com 1kg de droga dentro da barriga na BR 317 rumo à França



O trabalho da Polícia Rodoviária Federal do Acre no final do dia de sábado, dia 18, resultou na prisão de um homem, que não teve sua identidade divulgada, já nos limites do município de Capixaba, durante uma blitz de rotina em um táxi lotação rumo a capital do Acre.

Segundo foi informado, o homem teria caído em contradição durante entrevista de rotina. O mesmo teria sua rota vinda da cidade boliviana de Cobija/Bolívia, passando pela capital, onde pegaria um avião e teria como destino final, a França.

Foi quando os agentes desconfiaram que algo não se encaixava e resolveram averiguar com mais detalhe. Foi quando descobriram que o homem estaria com objetos estranho dentro do seu corpo, levando a crer que seria capsulas que poderia ser drogas, além de colocar a sua própria vida em risco.

Com o resultado do raio-x, o homem resolveu falar a verdade. Ao passar pelo tratamento para expelir as capsulas, totalizando cerca de um quilo de cloridrato de cocaína. Pela viajem perigosa, o detido receberia uma quantia de dinheiro quando chegasse no destino.

O homem foi preso em flagrante delito por tráfico internacional de entorpecentes e foi encaminhado, juntamente com a droga, para a delegacia da Polícia Federal na capital, onde será dado o procedimento de praxe em relação ao caso. O Alto Acre.