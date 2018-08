Ninguém acerta e Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 27 milhões



da redação ecos da notícia

20 de agosto de 2018

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.070 da Mega-Sena. Os números sorteados no sábado (18), em Coribe (BA), foram os seguintes: 05, 26, 27, 34, 42 e 48.

O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 27,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 84 apostas ganhadoras, R$ 25.629,96

Quadra – 4 números acertados – 5654 apostas ganhadoras, R$ 543,96

QUINA

O concurso 4.754 da Quina também não teve nenhum ganhador neste sábado (18). Os números sorteados foram os seguintes: 01, 11, 41, 47 e 67. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 20, é de R$ 1,3 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 49 apostas ganhadoras, R$ 6.969,04

Terno – 3 números acertados – 3871 apostas ganhadoras, R$ 132,65

Duque – 2 números acertados – 103770 apostas ganhadoras, R$ 2,72