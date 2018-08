Mulher que vinha ao Acre cuidar de familiar doente morre em capotamento na BR-317



marcos dione, do ecos da notícia

20 de agosto de 2018, 6:00 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Uma mulher identificada como Aldenora Ferreira da Silva, morreu em um acidente na noite deste domingo (19) na BR-317, no trecho da primeira aldeia indígena, a cerca de 30 km de Boca do Acre, no Amazonas.

Aldenora estava em um táxi que seguia rumo à Rio Branco. O veículo capotou várias vezes, e a mulher morreu ao ser arremessada para fora do carro. Os demais ocupantes do táxi também ficaram feridos, mas sem gravidade.

Ao Ecos da Notícia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que como naquele trecho a rodovia não é asfaltada e a visibilidade é mínima, os cuidados durante viagens noturnas devem ser redobrados.

Aldenora era moradora do Amazonas, e estaria vindo ao Acre auxiliar nos cuidados de um familiar doente. O estado de saúde das demais vítimas não foi informado. O veículo ficou totalmente destruído.