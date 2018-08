Idoso de 73 anos morre após ser atropelado por carro ao tentar atravessar a BR-364



O idoso José Felix do Nascimento, 73 anos, morreu na tarde de domingo (19) no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após ser vítima de um atropelamento na BR-364, região do Bujari.

A informação apurada pela reportagem do Ecos da Notícia, é de que o idoso, na companhia de um neto de 13 anos, atravessava a rodovia na altura do km 27, quando foram atropelados pelo veículo Corsa, de placas NZY-4294.

Com o impacto, o adolescente chegou a ser arremessado a cerca de 20 metros. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também encaminhado ao hospital, onde ainda continua internado.

A condutora do carro sofreu fraturas e também precisou passar por atendimento médico no Huerb. O corpo de José Felix foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde após os devidos procedimento foi liberado para velório.