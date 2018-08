Homem é preso suspeito de executar mulher na Cidade do Povo e outras 5 pessoas



Marcos Dione, do ecos da notícia

20 de agosto de 2018, 10:20 Compartilhe isso:

José Ribamar de Souza Filho, 23 anos, foi preso suspeito de ter sido o autor do assassinato ocorrido no dia 9 de julho na Cidade do Povo, em Rio Branco, onde a vítima foi uma dona de casa identificada como Maria Auxiliadora, 42 anos, morta com um tiro na cabeça. O homem foi preso durante o final de semana em Sena Madureira.

Além desse crime, Filho também é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por ter tido, segundo a polícia, envolvimento em outras cinco execuções, praticadas a mando dos líderes da facção criminosa ao qual ele seria integrante. O jovem estava foragido do sistema prisional, e agora retornará à penitenciária.