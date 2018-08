Gladson defende o fortalecimento de políticas públicas para os povos indígenas



da redação ecos da notícia

20 de agosto de 2018

“O fortalecimento de políticas públicas voltadas aos povos indígenas de todo Acre está previsto no nosso Plano de Governo”, garantiu o candidato a governador, Gladson Cameli, na tarde de sábado (18), durante reunião com quatro etnias do Vale do Juruá, em Tarauacá, que marcou o lançamento da candidatura a deputado estadual de Manoel Kaxinawá, uma das lideranças mais conceituadas da região.

Na ocasião, o Cacique Assis, da aldeia Pynoia, Colônia 27, afirmou que os indígenas estão apoiando Manoel e Gladson por buscarem mudança e autonomia dos povos.

“Apontamos aqui a necessidade imediata de ações e providências para garantir nossos direitos, benefícios e melhorias. Temos que buscar o progresso”, disse o cacique.

Gladson Cameli comprometeu-se com os Huni Kuin (Kaxinawa), Shanenawa, Ashaninka e Madiha a manter um canal permanente de diálogo com o movimento indígena do estado, além de assegurar que nas propostas do Plano de Governo constam ações que alcançam as populações que vivem nas terras indígenas e na cidade demandas por direitos a saúde, educação, patrimônio cultural, geração de renda, entre outros, que estão atrelados à demanda de gestão territorial e ambiental.

“Nós respeitamos todos os povos. O momento de hoje diz respeito a um novo tempo que queremos para os povos indígenas do nosso Acre e do nosso Brasil. Temos o compromisso de tratá-los com respeito, dignidade e igualdade”, disse o candidato ao governo, pela coligação Mudança e Competência ao reafirmar aliança com os povos indígenas.

Lançamento de candidaturas – De Tarauacá o candidato ao governo seguiu para o município de Sena Madureira onde participou do lançamento de candidatura à reeleição de deputado estadual de Ghelen Diniz (Progressistas). Em ambos os municípios, Cameli se prontificou em ser a voz de cada uma das pessoas do Acre em busca de fazer mais e melhor para o estado.

“Me coloco mais um a vez à disposição da população. É uma caminhada curta de um pouco mais de um mês, mas acredito que seremos vitoriosos”, finalizou Gladson.

As informações são da Assessoria