Festival Matias de Teatro de Rua inicia apresentações gratuitas em quatro cidades do Acre



da redação ecos da notícia

20 de agosto de 2018, 11:27 Compartilhe isso:

Agosto é o mês oficial de arte gratuita! Isso mesmo, vem aí a 4ª edição do Festival Matias de Teatro de Rua, que acontece de 21 a 26 de agosto. e traz atrações de vários estados.

Neste ano, companhias vindas do Distrito Federal, Rondônia Paraná, Paraíba, Amazonas, São Paulo, Pernambuco e também do Acre vão apresentar espetáculos diferentes em espaços públicos da capital e dos municípios de Bujari, Senador Guiormard e Plácido de Castro.

O Festival é promovido pela Cia. Visse Versa de Ação Cênica e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no Acre, com apoio do governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM) e com patrocínio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

Para iniciar as atividades, a partir das 16 horas da terça-feira (21), acontece o cortejo artístico, partindo da praça da Revolução até o Novo Mercado Velho. Na sequência, às 18 horas, no mesmo local, acontece a primeira apresentação do espetáculo vindo do Distrito Federal, a Caravana Mamulengo do Cerrado; e do espetáculo Benedito Abençoado e Bendizido Mamulengo Fuzuê.

Dando continuidade às atividades, no dia 22, entre 8 e 10 horas da manhã, serão realizadas simultaneamente uma oficina de demonstração de trabalho e uma rodada de conversa destacando “35 anos GRITANDO nas Ruas”, conduzido por Humberto Lopes, ator e diretor de teatro, nas salas da Fundação Elias Mansour (FEM), atividades para estimular o processo criativo de crianças e adultos.

O coordenador do festival, Lenine Alencar, falou da expectativa para este ano, e disse que as atrações estão repletas de novidades para atrair os apaixonados pela arte do teatro de rua.

“Este ano, contamos com a presença de grupos de oito estados diferentes, contando com o Acre, e esperamos a participação ativa do público. Esta é uma oportunidade muito bacana para que exista a troca de experiência entre os artistas, e todos se unam pelo bem comum de levar alegria e arrancar o sorriso de todos”, disse.

“A arte de um modo geral tem como objetivo atingir as pessoas, e é isso que as companhias de teatro e os outros movimentos culturais buscam em suas apresentações”, ressaltou Alencar. A programação na íntegra está no endereço eletrônico www.sescacre.com.br