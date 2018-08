Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Acre recebe nota 4 do MEC



da redação ecos da notícia

20 de agosto de 2018, 18:01 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O curso de Saúde Coletiva (bacharelado), da Universidade Federal do Acre (Ufac), recebeu nesta segunda-feira, 20, nota 4, em avaliação que vai até 5, em processo de renovação de reconhecimento do curso, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC). A avaliação do curso ocorreu entre os dias 12 e 15 de agosto.

A pró-reitora de Graduação, Ednacelí Abreu Damasceno, comemorou mais um curso da Ufac com conceito 4. “Temos consciência de que nosso trabalho continua na busca pela qualidade dos nossos cursos de graduação e estamos construindo um caminho de diálogo”, disse. “O trabalho coletivo é a estratégia mais adequada para elevarmos, cada vez mais, as condições didático-pedagógicas, a qualificação do corpo docente e a melhoria da infraestrutura do curso.”

Por não realizar o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), o curso precisa da visita da equipe do Inep/MEC no local para avaliação de suas condições, o que ocorre a cada três anos. Na última visita, feita em 2014, foi realizado o ato de reconhecimento do curso e a nota também foi 4, considerada muito boa.

As dimensões avaliadas incluem organização didático-pedagógica, corpo docente tutorial e infraestrutura. Os requisitos legais e normativos do curso, um dos itens do relatório do Inep/MEC, foi atendido por completo.(Ascom/Ufac)