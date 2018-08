Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre desta segunda-feira



O candidato da Coligação Mudança e Competência, Gladson Cameli (PP), deve participar na manhã de hoje do lançamento da candidatura de Flaviano Melo, na sede do MDB. Às 19 horas, Cameli tem um encontro marcado com sindicalistas e servidores da área da saúde, na Livrara Paim.

David Hall, do Avante, durante o período da manhã não tem nenhum compromisso agendado. Na parte da tarde ele participa de reunião com a candidata ao Senado, Maria Peregrina. Às 18 horas, David se encontrará com economistas para tratar a respeito do Plano de Governo.

As assessorias de Coronel Ulysses (PSL), Marcus Alexandre (PT) e Janaína Furtado (REDE) não enviaram a agenda dos candidatos.