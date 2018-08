Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre comemora Dia do Estudante



da redação ecos da notícia

20 de agosto de 2018, 11:21 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Aluno do 9º ano do Colégio de Aplicação (CAP), da Universidade Federal do Acre (Ufac), Ytalo Filgueiras, usando um lápis preto e uma folha de papel marcada por riscos e traços já quase apagados, desenhava atentamente dois personagens de mangá, típica história em quadrinhos japonesa. Ele participava do concurso de desenho promovido pelo CAP nesse sábado, 18, em alusão ao Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto.

O jovem não escondia a satisfação de integrar a atividade promovida pela escola. “Estou muito feliz por esse concurso de desenho”, contou. Além disso, outras coisas abrilhantaram a comemoração, como jogos de xadrez, dama, bolinha de gude, futebol (masculino e feminino), pingue-pongue, videogame e dança.

Para a diretora do CAP, Adélia de Melo, a realização das atividades cumpre um papel importante no processo ensino-aprendizagem dos alunos. “Com elas, é possível melhorar o clima na escola e o humor dos alunos em sala de aula, além de contribuir para sua formação integral”, opinou.

Para a coordenadora do evento, Alessandra Lima, a data é muito importante no calendário da escola: “Sem alunos não existe escola.” Ela explicou que o dia de atividades no CAP proporciona lazer, diversão, socialização e aprendizado, além de integrar alunos, professores e servidores.

Aluna do 7º ano, Mílle dos Santos comemorou a iniciativa do colégio e disse que isso contribuía para sua formação. “Estou muito feliz com as atividades realizadas pela escola.” (Ascom/Ufac)