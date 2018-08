Em visita à Rodrigues Alves, Gladson Cameli destaca investimentos em infraestrutura



Na manhã do sábado (18), o candidato ao governo do estado pela coligação Mudança e Competência, Gladson Cameli, reiterou para os moradores do município de Rodrigues Alves o compromisso de continuar lutando para que a ponte que liga o município a Cruzeiro do Sul saia do papel. Gladson também garantiu aos moradores lutar pela implantação da rede de água da comunidade Pedra Amizade onde cerca de 50 famílias sofrem com a falta do produto.

A afirmativa aconteceu enquanto Cameli, acompanhado do candidato ao Senado da República, Márcio Bittar, conversava com produtores rurais e comerciantes da cidade sobre a necessidade de investimentos na área de infraestrutura do estado, oferecendo à população condições de escoamento de produtos agrícolas e também o acesso aos trabalhadores de vários setores da região.

A vice-presidente da Associação Agrícola da Pedra Amizade, Maria de Jesus Bezerra, disse ao candidato que a comunidade se uniu para construção de um poço, mas falta a rede de instalação para atender aos moradores da área. Os produtores de banana aproveitaram a oportunidade para pedir a Gladson incentivo e linhas de crédito que permitam investimentos para compra de insumos.

“Temos uma fábrica, mas não temos as condições que permitam o produtor transportar a nossa matéria-prima, a banana, e fazer produtos para consumo como doces, bolos, mingaus e várias iguarias”, disse o agricultor Antônio Lima Correia.

De acordo com o candidato ao governo pela coligação Mudança e Competência, a execução da ponte que interliga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves representará uma das grandes conquistas para região do Vale do Juruá. “Não tenho dúvidas que em breve nosso povo de Rodrigues Alves será beneficiado com este empreendimento tão necessário para o desenvolvimento da nossa região”, declarou Gladson.

“Como senador da República, tenho acompanhado de perto o projeto para construção da ponte sobre o rio Juruá, que está sendo elaborado, com previsão de edital para licitação das obras até o final deste ano”, disse Gladson, informando também que, atualmente, o DNIT já está realizando estudos preliminares de sondagem, batimetria e topografia da área como foi informado pelo superintendente do órgão à Comissão Pró-Ponte durante o mês de julho.

Entre as principais frentes de luta de Cameli está a melhoria da infraestrutura nos municípios e, consequentemente, a qualidade de vida dos moradores dessas localidades.

“O investimento em infraestrutura é primordial para melhorar o escoamento dos produtos em todas as regiões do estado, além de possibilitar a criação de empregos e dar maior incremento à economia”, avaliou Gladson.

Ao retornar da visita que fez à Rodrigues Alves Gladson participou com sua militância do Adesivaço da Mudança que ocorreu na manhã deste sábado em frente ao Comitê da Mudança, na Avenida Mâncio Lima, em frente à Câmara de Vereadores. Centenas de pessoas pararam seus veículos para serem adesivados numa demonstração aberta de apoio à candidatura de Cameli ao governo do Acre. As informações são da Assessoria.