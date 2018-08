Decreto proíbe cobrança por cadeira de rodas em viagens rodoviárias no Brasil



da redação ecos da notícia, em rio branco

19 de agosto de 2018, 8:00 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



As cadeiras de rodas e outras formas de auxílio à mobilidade, como bengalas e muletas, estão livres dos limites de peso e tamanho em viagens rodoviárias interestaduais e internacionais. A norma serve para todo o Brasil.

Decreto assinado pelo presidente Michel Temer e publicado na sexta (17) no Diário Oficial da União impede que esse tipo de equipamento seja alvo de cobranças adicionais para serem levados no bagageiro dos ônibus de viagem.

Segundo o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Pellegri, o texto parte do pressuposto que os equipamentos de mobilidade devem ser entendidos como parte integrante do corpo das pessoas com deficiência.