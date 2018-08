“As pessoas estão nos recepcionando muito bem”, diz Coronel Ulysses sobre campanha



Os comerciantes da Estação Experimental e Tangará, em Rio Branco, reivindicaram o retorno do Banco do Brasil e de uma agência dos Correios ao candidato a governador do Acre, Coronel Ulysses (PSL), durante visita realizada aos eleitores no sábado (18).

Ulysses diz que está sendo bem recebido pelas pessoas. De acordo com ele, todos possuem o sentimento de mudança.

“As pessoas estão nos recepcionando muito bem. Todos com um sentimento de mudança, uma mudança verdadeira, que inclui Bolsonaro e Coronel Ulysses. Também ouvi a demanda da comunidade que é o retorno do Banco do Brasil para o bairro da Estação e é uma reivindicação dos comerciantes locais, além de uma unidade dos Correios”, afirmou.

Participaram da caminhada o candidato a vice-governador, o empresário Réssini Jarude, e o candidato a Senador, o advogado Paulo Pedrazza. Neste domingo (10), Coronel Ulysses se encontrará com eleitores no Mercado dos Colonos e realizará visitas. Com informações da Assessoria.