Mecânico é baleado ao reagir a assalto em oficina no bairro Novo Horizonte

O mecânico José Wiliam de Paula, 25 anos, foi baleado com um tiro no braço esquerdo, ao reagir a um assalto na oficina em que trabalha. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (17) no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco.

Socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), José foi encaminhado ao Pronto Socorro. O assaltante fugiu do local e não foi encontrado pela polícia. O caso segue sob investigação.