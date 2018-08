Jovem gay expulso de casa consegue bolsa de estudos e R$ 400 mil em doações



da redação ecos da notícia

18 de agosto de 2018, 15:33 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Seth Owen é um jovem de 18 anos, natural de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, que foi morar nas ruas depois de ter sido expulso de casa pelos próprios pais, após eles descobrirem sua homossexualidade.

Ao site News4Jax, o jovem contou que seus pais chegaram a insistir para que ele se submetesse a sessões de terapia de reversão sexual na igreja que eles frequentam, método popularmente conhecido como “cura gay”.

“Eles ficavam insistindo que eu deveria me tornar heterossexual até chegar um ultimato, dizendo: ou vai pra cura gay ou sai de casa”, revelou ele.

Após dias morando em viadutos da cidade, alguns amigos de Owen ficaram sabendo sobre as dificuldades pelas quais ele estava passando e se solidarizaram, a fim de ajudá-lo financeiramente.

Foi então que surgiu a ideia de criar uma campanha on-line para ajudar a custear seus estudos, enquanto Seth ficou morando na casa de amigos.

Agora, de acordo com informações da NBC, a “vaquinha” virtual foi um verdadeiro sucesso, conseguindo arrecadar 141 mil dólares, o equivalente a 400 mil reais. Ainda, Seth Owen conseguiu uma bolsa de estudos de cem por cento na Universidade de Georgetown.

Com o dinheiro doado, ele pretende fazer uma boa ação social e ajudar outros jovens que estão vivenciando a mesma situação pela qual ele passou. As informações são do Uol.