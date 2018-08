Confira as agendas dos candidatos ao governo do Acre nesse sábado e domingo



O candidato da Frente Popular, Marcus Alexandre (PT), cumpre agenda em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves neste sábado (18). Entre os compromissos do candidato na região do Vale do Juruá, está reuniões e encontros com lideranças comunitárias e sindicais, além de inaugurações de comitês de campanha. A agenda do domingo (19) ainda não foi enviada pela assessoria.

Na manhã de hoje, o candidato da coligação Mudança e Competência, Gladson Cameli (PP), reiterou para os moradores do município de Rodrigues Alves o compromisso de continuar lutando para que a ponte que liga o município a Cruzeiro do Sul saia do papel. Amanhã ele deve participar de um encontro com produtores rurais da região da Transacreana, em Rio Branco.

As assessorias de Janaína Furtado (REDE), Coronel Ulysses (PSL) e David Hall (Avante) não enviaram as agendas dos candidatos.