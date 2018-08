Vocalista da banda heavy metal Huntress morre aos 42 anos



da redação ecos da notícia

17 de agosto de 2018, 10:24 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Jill Janus, vocalista da banda de heavy metal Huntress, morreu aos 42 anos após um suposto suicídio na terça-feira (14). A informação foi confirmada por um ex-colega de banda, Casey Wood, pelo Facebook, na quinta-feira (16).

“Estou em estado de choque e não consigo parar de chorar. Minha melhor amiga e cantora deixou o mundo. Ela era muito amada e espero que seu legado viva como deveria!”, escreveu Wood. “Você deveria estar no seu caminho de volta aqui, Jill Janus. Eu te amo, eu sinto sua falta, e minha porta ainda está aberta para você sempre. Descanse em paz, minha irmã”, completou.

A banda Huntress informou em nota que a morte de Janus se deu por conta de uma doença mental: “É com os corações esmagados que anunciamos que Jill Janus – vocalista da banda de heavy metal Huntress da Califórnia – faleceu na terça-feira, 14 de agosto. Sofredora de doença mental há muito tempo, ela tirou a própria vida em Portland, Oregon. Janus falou publicamente sobre esses desafios na esperança de orientar os outros a superarem suas doenças mentais. Janus era especialmente criativa, envolvida com inúmeros projetos musicais, incluindo seu papel como vocalista para as bandas femininas de metal / hard rock TheStarbreakers e Chelsea Girls”.

Ainda de acordo com nota, além de suas conquistas no mundo da música e dos seus problemas mentais, Janus era “apaixonada por sua família, pelo resgate de animais e pelo mundo da medicina natural”.