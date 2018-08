“Vamos revolucionar a história desse Estado”, diz Ulysses após orar na Praça da Revolução





17 de agosto de 2018, 19:10

O candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo (PSL), abre a campanha oficial afirmando que deverá revolucionar a história do Acre, apresentando mudança no cenário político e na gestão do Estado.





A declaração foi feita durante na “Primeira Caminhada 17”, iniciada na Praça da Revolução e percorreu o Centro de Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (17).

A mobilização contou com uma oração, reunindo centenas de candidatos e apoiadores, entre os participantes estavam seguidores mais antigos do candidato à presidência da República, capitão da reserva Jair Bolsonaro.

Coronel Ulysses distribuiu as propostas à população e voltou a reafirmar a necessidade de mudança real para os acreanos, com mais investimentos em segurança pública e no setor produtivo, gerando emprego e renda.

“Quero agradecer imensamente, a todos que compareceram na nossa primeira atividade de rua. Contar com o apoio de todos é extremamente gratificante. Que Deus nos abençoe e que possamos levar essa energia, garra e vontade até o final, para juntos resgatarmos o Acre da miséria e da falta de segurança. Vamos revolucionar a história desse Estado. Muda Acre de Verdade”, agradeceu Coronel Ulysses.

Candidatos e apoiadores da coligação “Acre livre/ Muda Acre de verdade” seguiram quase a manhã toda conversando com eleitores no Centro de Rio Branco.

Na parte da tarde, Coronel Ulysses liderou os seguidores em uma marcha pelo bairro Cidade Nova, além de realizar um panfletaço na Avenida Ceará, próximo a Agroboi.

(Assessoria PSL)