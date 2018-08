“Vamos mudar a “Florestania” pela geração de emprego e renda para todo o Acre”, diz Cameli aos produtores de Mâncio Lima





“Vamos trocar o modelo da Florestania pelo desenvolvimento que gera emprego e renda para todos os acreanos”, disse o candidato ao governo do Acre pela coligação Mudança e Competência ao visitar a Feira do Agricultor, no município de Mâncio Lima, na manhã desta sexta-feira (17), acompanhado dos candidatos ao Senado da República, Márcio Bittar (MDB) e Sérgio Petecão (PSD).

Candidatos ao cargo de deputado federal também estiveram presentes nas visitas, que contou a participação de vários apoiadores da campanha de Cameli ao governo do estado. Segundo ele, essa é uma das propostas do Plano de Governo que está sendo apresentado à população acreana.

“Trata-se de um compromisso assegurado que estamos apresentando às pessoas. A primeira diz respeito a economia. Queremos implementar um novo modelo econômico que gere emprego e renda para todo estado”, afirmou o candidato ao governo.

Cameli ressalta que entre as demandas contidas no Plano de Governo referente ao setor primário estão os compromissos em dar maior celeridade aos processos de regularização fundiária e desburocratização do licenciamento ambiental em áreas rurais.

As políticas públicas para o setor agrícola fazem parte do projeto que Gladson tem para a criação de programas de desenvolvimento econômico e social no Acre, dando a importância dispensada ao primeiro setor na construção do programa de governo do candidato.

“Não podemos obstruir a atividade tradicional da Amazônia, que trabalha com práticas milenares. Mas, precisamos de adequação, ou seja, a adoção de um novo modelo de produção, voltado para maior eficiência e aumento de produtividade, substituição de insumos e práticas convencionais para práticas mais sustentáveis e adoção de zoneamentos ecológico-econômicos, entre outros mecanismos” declarou Cameli.

Diante de apoiadores e líderes comunitários que acompanharam Cameli destacou o desejo de defender os interesses do povo acreano estando à frente do Poder Executivo e promover, a partir do próximo ano, as reformas que o estado precisa.

Durante sua caminhada entre produtores rurais e comerciantes de Mâncio Lima Gladson Cameli conheceu o pequeno Gladson Lima Ferreira, nome dado a ele pelo pai, o agricultor Marizio Alves Ferreira, de 47 anos, em homenagem ao trabalho de Gladson Cameli e sua família pela população do Vale do Juruá.

“Ao longo do nosso mandato, trabalharemos sempre para o bem de Mâncio Lima e de todos os municípios do nosso Acre porque valorizamos as pessoas, as famílias que tanto lutam pelo bem do nosso estado. Os nossos desafios são enormes. Por isso, estamos iniciando juntos com amigos e companheiros os primeiros de grandes dias da caminhada rumo ao governo”, disse Cameli.

(Assessoria PP)