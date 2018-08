Procurador pede impugnação da candidatura de coronel investigado por fraude em licitações



O procurador eleitoral Fernando Piazenski pediu a impugnação do registro de candidatura de Eudemir Gomes Bezerra, coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. O militar, segundo conclusões do Tribunal de Contas da União (TCU), cometeu o crime de improbidade administrativa.

O TCU aponta que o coronel favoreceu empresas ilegitimas por meio de licitações de fachada. Os atos teriam sido praticados entre os anos de 2004 e 2005, quando Eudemir presidia o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo/Administração Regional do Estado do Acre (Sescoop/AC).

Os recursos supostamente desviados pelo militar, foram repassados em convênios da Sescoop com o Ministério da Agricultura e Abastecimento. Coronel Eudemir tenta salvar a candidatura para deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e já esta fazendo campanha nas ruas.

A desembargadora Eva Evangelista, relatora no peido de impugnação, deve se manifestar na próxima semana. O procurador Pieazenski afirmou durante entrevista que existem evidências ‘gritantes’ de que o militar cometeu fraude nas licitações.

“Considerando-se que não restou devidamente comprovado sequer que estes recursos foram gastos para cumprir uma finalidade pública, apresentando-se gritantes evidências de fraude. A toda evidência, a conduta configura ato de improbidade administrativa”, diz o procurador eleitoral.

Com informações do AcJornal