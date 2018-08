Presidiário, ex-presidente Lula é citado em todos os debates regionais da Band



17 de agosto de 2018

O ex-presidente e candidato ao Planalto, Luiz Inácio Lula da da Silva (PT), foi citado por rivais e aliados em todos os sete debates regionais realizados pela Band na noite dessa quinta-feira (16), segundo observado pelo ‘UOL’.

No Rio, Márcia Tiburi (PT) vestiu uma camiseta e um pingente com a imagem do petista. Ao final do debate, ela afirmou: . “Lula vai vencer, e eu também”.

Já no Distrito Federal, a possibilidade da candidatura de Lula ser barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base na Lei da Ficha Limpa, foi tema de uma pergunta. Julio Miragaya (PT) afirmou que

“Lula foi condenado sem prova e sem crime” antes de questionar à candidata Fátima Souza (PSOL) se ela era favorável à participação do petista nas eleições. “Lula errou porque ficou em más companhias”, respondeu Souza.

Lula está preso em Curitiba desde abril para cumprir pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, após ser condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá (SP). O petista lidera as pesquisas de intenção de voto, mas deve ser considerado inelegível.