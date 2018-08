“Nosso desafio é melhorar o Acre em todas as áreas”, diz Gladson no primeiro dia de campanha



da redação ecos da notícia

17 de agosto de 2018, 3:03 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



“Essa eleição não é de partidos, mas de pessoas. Ela pertence às famílias acreanas”. Com essa declaração o candidato ao cargo de governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) pela coligação Mudança e Competência deu início ao primeiro dia de campanha. A agenda de atividades intensas começou na manhã desta quinta-feira (16), no Vale do Juruá.

Logo cedo, Gladson tomou café no mercado da cidade de Cruzeiro do Sul onde nasceu e foi criado. No local, conversou com produtores rurais do espaço sobre a situação econômica do estado e do país. Várias visitas a frigoríficos e empresas do setor produtivo também fizeram parte da agenda do candidato.

“Nosso ponta pé inicial da campanha não podia ser em outro lugar. Todos que me conhecem sabem da importância de Cruzeiro do Sul na minha vida. Aqui está a maior parte da minha história. Daqui seguiremos rumo a todos os municípios acreanos apresentando nossas propostas para um Acre melhor”, disse o candidato ao governo.

Em conversas com eleitores, Cameli tem exposto o compromisso e responsabilidade que tem com o povo acreano desde 2006, quando foi eleito pela primeira vez deputado federal.

Ao ser questionado sobre o Plano de Governo, Gladson garantiu estar sensível as reais necessidades e transformações pelas quais o Estado precisa passar.

“Não existe uma única principal proposta dentro do nosso Plano de Governo porque o nosso desafio é melhorar o Acre em todas as áreas. Mas, seguramente posso garantir que temos algumas grandes bandeiras para apresentar às pessoas. A primeira diz respeito a economia. Vamos trocar o modelo Florestania pelo desenvolvimento que gera emprego e renda para todos”, adiantou Gladson.

Entre os pontos mais questionados pelos eleitores ao candidato progressista estão relacionados a segurança e saúde pública.

“Na segurança estamos propondo uma atuação forte que passa pela valorização dos policiais e o combate implacável ao crime organizado. Já na saúde, precisamos de uma ação urgente para salvar vidas. E isso tudo, claro, só é possível num governo que pertença às pessoas e não apenas a um partido”, assegurou Gladson.

No final da tarde de hoje vários militantes foram para o Comitê Central de Gladson Cameli, localizado na estrada Dias Martins, em Rio Branco, para adesivar seus carros e motos. As informações são da Assessoria.