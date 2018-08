Motorista agride jovem com paulada na cabeça durante briga de trânsito



Um desentendimento de trânsito resultou em uma briga generalizada na Rua Getúlio Vargas com Avenida Pinheiro Machado, Bairro São Cristóvão, em Porto Velho, na noite desta quinta-feira (16). Um jovem de 23 anos foi atingido com uma paulada na cabeça.

De acordo com a polícia, um grupo de amigos estava atravessando a rua quando um carro modelo corsa quase os atropelou. O motorista parou o carro, e os chamou para a briga, dando início a uma confusão no meio da rua.

O motorista se armou com um pedaço de madeira e atingiu uma paulada na cabeça da vítima, que caiu no chão todo ensanguentada. O agressor também foi agredido e, quando tentava fugir, teve o carro destruído com pedradas e saiu em alta velocidade.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros para a vítima, que foi levada para o Hospital João Paulo II. Como o motorista não foi localizado, o caso foi registrado no 3° DP como lesão corporal. (Rondoniagora)