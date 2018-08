Mega-Sena não tem acertador e prêmio pode chegar a R$ 23 milhões



da redação ecos da notícia

17 de agosto de 2018, 2:30 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O prêmio principal do concurso 2069 da Mega-Sena nesta quinta-feira (16) não teve acertador. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 23 milhões no próximo sorteio, no dia 18 de agosto.

As dezenas sorteadas foram: 03-17-34-35-40-48. Na quina, foram 48 apostas ganhadoras e que irão receber R$ 30.930,59. A quadra teve 3.638 apostas acertadoras que vão receber R$ 583.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país até as 19h de sábado.