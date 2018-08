Jornalista Felipeh Campos revela estar com câncer de testículo



O jornalista Felipeh Campos, ex-Fazenda, revelou nesta quinta-feira (16), no programa da Rede TV “A tarde é sua”, comandado Sonia Abrão, que está com câncer de testículo. Segundo contou, as quimioterapias já foram iniciadas.

“A vida às vezes promove algumas coisas, e eu acho que estava na hora deu ‘sacudir a minha árvore’. Estava no momento de eu sacudir a minha árvore e deixar os frutos podres caírem. Eu estou muito confiante”, declarou Felipeh.

Após a declaração, os internautas reagiram em apoio a ele. “Fé, meu nome É Cristina Peres e passei por isso há dois anos, estou em tratamento, mas estou bem, o segredo todo é positividade e muita risada”, disse uma seguidora.

“Que Deus te abençoe! Força! Estamos torcendo por você e queremos vê-lo bem”, escreveu outro.

O jornalista ainda se emocionou ao agradecer o apoio recebido da apresentadora Sonia Abrão. (Notícias ao Minuto)