Guerrero é regularizado e está liberado para estrear pelo Internacional



O nome do atacante Guerrero apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quinta-feira e o jogador está liberado para estrear pelo Internacional no Campeonato Brasileiro. Apresentado oficialmente na quarta, o atleta voltou ao Rio de Janeiro para tratar assuntos pessoais e deve realizar o primeiro treino pelo novo clube nesta sexta.

Guerrero, no entanto, ficará de fora do duelo contra o Paraná no próximo domingo, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante deverá realizar uma sequência de treinos especiais até a data de sua estreia, que ainda não foi informada nem pelo técnico Odair Hellmann nem pelo jogador peruano.

O último jogo disputado por Guerrero foi em 29 de julho, na goleada do Flamengo por 4 a 1 sobre o Sport, no Maracanã. Na sequência, ele precisou se recuperar de um problema na coxa esquerda e ficou afastado dos gramados.

A negociação com o Internacional também atrapalhou um pouco o trabalho final de recuperação física. Na quarta-feira, o jogador peruano foi recebido com festa por mais de mil torcedores no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

No estádio Beira-Rio, logo depois de conceder a sua primeira entrevista coletiva como jogador do clube colorado, Guerrero foi saudado pelos torcedores. O centroavante usará a camisa 79, que escolheu para fazer alusão ao tri do Campeonato Brasileiro conquistado de forma invicta pelo Internacional naquele ano. Com informações do Estadão Contéúdo.