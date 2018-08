Funcionária do Huerb é humilhada pela direção por ter “furtado” copo com açúcar



Uma maqueira que trabalha no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) foi humilhada por ter “furtado” um copo com açúcar. Um Boletim de Ocorrência foi registrado, onde a servidora acusa a diretora administrativa da unidade, Jorgete Mesquita de Melo.

De acordo com o AcJornal, relatos de outros funcionários que presenciaram a situação, a mulher foi tratada com ignorância e falta de respeito pela gerente do Huerb. O copo com açúcar teria sido solicitado por uma enfermeira. Após o ocorrido, a maqueira foi transferida de setor.

Vale lembrar que Jorgete conseguiu emplacar a nora Naylem Gomez Espinoza, que já trabalhava na Farmácia do Huerb, com uma CEC3. O marido dela, Alisson de Melo Leão (filho de Jorgete), também foi contemplado com um Cargo Em Comissão, e lotado na secretaria de Segurança Pública.

A maqueira afirma que nos corredores do hospital o que se fala é que ela foi pega roubando. Ela também alega estar preocupada, pois teme perder o emprego. “O comentário nos hospital e que eu estava roubando um copo de açúcar e fui pega pela diretoras do hospital”, disse. Com informações do Acjornal.