Com ajuda do Corpo de Bombeiros, criança que se perdeu na floresta é encontrada



da redação ecos da notícia

17 de agosto de 2018

Após quase 10 horas de buscas, o Corpo de Bombeiros com apoio de colonos conseguiram resgatar nesta sexta (16) um menino de 4 anos que se perdeu numa área de mata na zona rural de Brasileia, no interior do Acre.

As buscas começaram na manhã de quinta-feira no km 19 da BR-317, sentido Assis Brasil. A criança foi encontrada por um colono que estava contribuindo com as buscas. Ele não precisou passar por atendimento médico.

“É um caso interessante haja vista que os cães ficaram com a criança todo esse tempo, foram quase 10h sem se alimentar ou beber água. Estava bem e podia ser tratado em casa”, disse o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros.