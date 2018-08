Após denúncia, crianças são encontradas trabalhando em lixão de Porto Velho

De acordo com a polícia, ligações no número de emergência da PM (190), informavam que no lixão da Vila Princesa haviam crianças trabalhando. Os militares foram ao local com um servidor do Conselho Tutelar, onde encontraram uma mulher, de 36 anos, e quatro filhas, sendo uma de um ano de idade e outras três com 11, 14 e 17 anos.