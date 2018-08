Sesc abre inscrições para oficina de interpretação para cinema e vídeo



da redação ecos da notícia

16 de agosto de 2018, 19:35 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC), em parceria com a Usina de Artes João Donato, realiza oficina de interpretação para cinema e vídeo no período de 27 de agosto a 06 de setembro, na Usina de Artes, no horário das 8h às 12h. A inscrição é gratuita e serão disponibilizadas 25 vagas mais cadastro reserva, podendo ser realizadas na na Central de atendimento do Sesc Centro e Usina de Artes, de 15 a 24 de agosto.

A oficina de interpretação para cinema e vídeo será ministrada pela atriz Débora Almeida e pelo diretor de cinema Ney Ricardo, e têm como proposta apresentar aos atores e não atores participantes do processo ferramentas básicos que os auxiliem no trabalho com o audiovisual.

Além disso, o projeto proporciona uma experiência que os introduza neste universo a partir de um processo de observação, experimentação e criação, aliando exercícios práticos de interpretação, jogos de cena, análise e leituras de cenas e filmes. Pretende-se, ainda, oferecer um espaço que os aproxime e familiarize ao ambiente de um set de filmagem.

Serviço

Oficina de interpretação para cinema e vídeo

Data de inscrição: 15/08 a 24/08

Data de realização de oficina: 27/08 a 06/09

Horário: 8h às 12h

Local: Usina de Artes

Local de inscrição: Usina de artes ou central de atendimento do Sesc Centro.

Informações: (68) 3302-1053. As informações são da assessoria.