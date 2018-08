Projeto Cidadão será promovido em Epitaciolândia na próxima sexta-feira



O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) promoverá mais uma edição do Projeto Cidadão, desta vez no município de Epitaciolândia. A atividade será executada na sexta-feira (17). O município fica distante 230 quilômetros de Rio Branco.

A ação será executada na Escola Municipal Presidente Castelo Branco e serão oferecidos os seguintes serviços: expedição de RG e CPF; consulta jurídica; serviços de saúde com vacinação; testes rápidos; saúde bucal; palestras DST; atualização, cadastro e consulta do benefício Bolsa Família; expedição do cartão do Idoso e do SUS; ID Jovem e cortes de cabelos.

O evento também contará com a celebração do casamento coletivo, para o encerramento, a partir das 17h.

Projeto Cidadão

O Projeto Cidadão é um trabalho social criado há 22 anos pelo Tribunal de Justiça do Acre, com a finalidade primordial de assegurar à população mais necessitada o direito à documentação básica, como também o acesso rápido e gratuito aos serviços públicos fundamentais, a exemplo de saúde, trabalho e educação, além da área jurídica.

A ação é desenvolvida por meio da parceria com órgãos federais, estaduais, municipais e não-governamentais e, por conta disso, alcança a quem mais precisa com diversas outras atividades, a exemplo da realização de casamentos coletivos, tudo de forma gratuita. Com informações do TJ.