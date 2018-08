Procura por vacina contra sarampo é baixa e apenas 3 mil crianças foram imunizadas



Faz uma semana que a campanha de vacinação contra o sarampo foi lançada no Acre, e apenas três mil crianças foram vacinas, sendo que duas mil foram imunizadas na capital Rio Branco.

Apesar de 55 unidades de saúde disponibilizarem a vacina, a procura por imunização não está sendo o esperado. 22 mil crianças devem ser vacinadas em todo o estado até o dia 31 de agosto.

Dois casos de sarampo já foram confirmados no Acre, uma criança de 9 meses e um adolescente de 13 anos estão com a doença, e 14 casos da doença estão sendo investigados.

No próximo sábado (18) será o dia ‘D’ de vacinação, a secretaria de saúde disponibilizar a vacina em 40 pontos na cidade, com o objetivo e alcançar o maior número de crianças. Com informações da TV5.