MPAC e Policia Rodoviária Federal renovam parceria para combate à criminalidade



Ana Paula Pojo, da Agência de Notícias do MPAC

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu nesta segunda-feira, 13, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre, inspetor Nelis Newton da Cunha. O encontro foi para tratar sobre a renovação de Acordos de Cooperação Técnica para o combate à criminalidade no estado do Acre.

Também estiveram presentes na agenda, o chefe do Núcleo de Inteligência da PRF, Peregrino José Silveira, e o Chefe do Núcleo de Apoio Técnico, Fabrício Bianchi. Pelo MPAC, acompanharam a agenda, o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa, o secretário-geral do MPAC, Rodrigo Curti, e o assessor especial da Procuradoria Geral de Justiça, Almir Branco.

“Parabenizo à PRF pelo trabalho realizado no estado do Acre. Essas parcerias são de grande relevância para as nossas instituições e, sobretudo, para a sociedade. Conhecemos o trabalho e o valor da PRF em âmbito nacional e em nosso estado, portanto, recebemos com prazer a renovação dessa parceria que deve ser encaminhada e formalizada nos próximos dias”, externou Kátia Rejane.

A superintendência da PRF foi instalada no estado do Acre em abril de 2016. Anteriormente, dois acordos de cooperação técnica foram celebrados em 2013. Como o prazo expira em outubro de 2018, a PRF pediu a renovação para que os serviços sejam continuados.

“Queremos renovar o pacto que já existe entre a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público Estadual, com relação a um acordo de cooperação técnica para elaboração de termo circunstancial de ocorrência (TCO) por parte da PRF, e outro acordo de cooperação que firma uma parceria no combate à criminalidade no estado do Acre”, detalhou o inspetor Nelis Newton.