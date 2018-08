Mãe procura por jovem que saiu de casa para ir na casa de namorado e despareceu

A dona de casa Rosa Maria Pinheiro, de 46 anos, procura por notícias da filha que está desaparecida desde o último dia em Rio Branco. Thayná Pinheiro de Araújo, de 23 anos, saiu de casa no bairro Defesa Civil para passar final de semana na casa do namorado no Recanto dos Buritis e não retornou.