Gladson Cameli defende mais apoio ao Novenário de Nossa Senhora da Glória



da redação ecos da notícia

16 de agosto de 2018

O senador, Gladson Cameli (Progressistas), prestigiou nesta quarta-feira (15) a celebração dos 100 anos do Novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, cidade onde nasceu e se criou.

Segundo Cameli, a catedral de Nossa Senhora da Glória, local que simboliza o encontro dos fiéis, é o principal cartão postal religioso de Cruzeiro do Sul, sendo a primeira igreja construída no Vale do Juruá. Desde a a chegada dos alemães, a igreja católica desenvolve um trabalho social intenso no município.

“Essa tradição faz parte da história da nossa cidade. Esses cristãos valorosos ajudaram no desenvolvimento de Cruzeiro em áreas como educação e saúde, sempre contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos cruzeirenses”, contou o senador.

Há muitos anos acompanhando o tradicional evento religioso, Gladson acredita que não se trata mais apenas de uma festa, mas sim de uma atividade econômica geradora de emprego e renda ao município, através da cultura, e deve receber mais incentivos por parte do Estado.

“O restaurante vende mais. Logo, precisa de mais gente para trabalhar. O hotel recebe mais gente. Assim como o comércio fica mais movimentado. Há o fomento em vários segmentos. Apesar de ser um evento tradicional já tivemos tempos com maior fluxo de fiéis vindo prestigiar nossa cidade”, exemplificou o senador.

Este ano, o festejo reuniu mais de 25 mil pessoas, segundo informações da organização do evento. A programação pelos 100 anos do Novenário teve início no último dia 05 de agosto e terminou nesta quarta-feira (15) com a procissão que percorreu várias das vias cidade. (Assessoria)