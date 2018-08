Estudantes de escola pública acompanham rotina do Corpo de Bombeiros



Passeio no caminhão, tirolesa, simulações com a mangueira utilizada em incêndios, entre outras ações, foram algumas das experiências vividas por estudantes do 5°ano da Escola Municipal Mariana da Silva Oliveira durante visita ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, 17, em Rio Branco.

A ação faz parte do Projeto Profissões da Segurança, executado pela Coordenaria de Polícia Comunitária, por meio do Policiamento Escolar, da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Empolgadas, as amigas Vitória da Costa e Rhanna Viana falaram da emoção que foi descer a tirolesa, de aproximadamente quatro metros de altura. Aos dez anos de idade, coragem não falta a essas duas, principalmente à Vitória, que conta sobre o pensamento de escolher a carreira militar como profissão futuramente.

“Deu um frio na barriga e uma coisa estranha nas pernas, mas me senti corajosa. Um dia eu quero ser bombeira”, diz.

Para Rhanna é muito importante conhecer o trabalho dos profissionais que atuam em defesa da população: “Muito bom conhecer eles, ver de perto como é que se faz, também faz a gente pensar no que a gente quer ser no futuro”.

Na oportunidade, o tenente da corporação João Silva falou da alegria em poder ver a tropa propiciar momentos como esse para os estudantes. “Oferecer esses treinamentos é uma forma de envolver a comunidade escolar com a corporação, aproveitando para fazer uma abordagem educativa diferenciada”, frisou.

O Profissões da Segurança consiste em propiciar aos estudantes visitas às unidades e instituições que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), para o acompanhamento da rotina de trabalho dos profissionais e contato direto com o operacional pertinente a cada área de atuação. (Assessoria)