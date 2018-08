Estudantes da Ufac realizam curso de diagnóstico de malária no Juruá



O 1º Curso Prático de Diagnóstico Molecular para Malária no Vale do Juruá, que começou no domingo passado, 12, e termina nesta quinta-feira, 16, ocorreu no campus Floresta da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Laboratório de Doenças Infecciosas da Amazônia Ocidental (LabDinamo).

Professores e técnicos de laboratório da Ufac e do Instituto Federal do Acre (Ifac), alunos de programas de pós-graduação, profissionais da área de saúde que atuam no diagnóstico da malária local participaram das atividades práticas.

O curso objetivou capacitar seus alunos com técnicas de preparo de amostras de DNA genômico de amostras sanguíneas, elaborar e purificar proteínas recombinantes a partir de bactérias, bem como realizar a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) para identificação da espécie de ‘Plasmodium’ e do método Elisa para análise de contato prévio com esse protozoário.

Aspectos gerais da malária foram abordados para possibilitar melhor entendimento de sua relação com fatores históricos, econômicos e culturais da região do Vale do Juruá.

O LabDinamo é coordenado pelo professor Rodrigo Medeiros, em colaboração com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), com participação dos professores Gerhard Wunderlich, Carsten Wrenger e Cláudio Marinho. O curso também contou com apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército e do 61º Batalhão de Infantaria de Selva. (Ascom/Ufac)