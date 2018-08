Tiro que matou estudante de 11 anos saiu de fuzil do BOPE, aponta perícia



marcos dione, do ecos da notícia

Maria Cauane da Silva, 11 anos, foi morta com um tiro de fuzil disparado por um policial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). É o que aponta o laudo elaborado pela perícia criminal. O fato ocorreu na noite do dia 14 de maio, no bairro Preventório, em Rio Branco. Na ação, Edmilson Fernandes e Cleiton Borges também foram mortos.

A estudante estava dentro de casa e morreu com um tiro no tórax. Na época, a PM afirmou que estava acontecendo um confronto entre facções rivais naquela região. Quando a guarnição chegou ao local acionou o reforço. No total, pelo menos 20 policiais participaram da ação. Quatro pessoas foram presas, duas delas também foram baleadas.

O laudo pericial foi anexado ao inquérito da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No documento consta ainda o número do armamento e o nome do policial militar. Com informações da TV5.