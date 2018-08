Temporal antecede friagem no Acre nesta quarta-feira, diz Davi Friale

Conforme previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, um frio polar avança rapidamente na direção da Amazônia Ocidental, cuja frente fria chegará ao leste e ao sul do Acre e ao sul e oeste de Rondônia ainda na manhã desta quarta-feira, com ventos infensos da direção sudeste.

Em alguns pontos, as rajadas poderão atingir velocidade superior a 40km/h. Será a 13ª frente fria do ano, contabiliza Friale. Devem ocorrer chuvas fortes e generalizadas, raios, ventanias e queda pontual de granizo, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no oeste e noroeste de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru.

Em algumas áreas do Acre, principalmente nos vales dos rios Acre, Iaco e Juruá, o acumulado de chuvas, nas próximas 48 horas, poderá oscilar entre 30 e 60mm, prevê. As informações são do Ac24horas.