Naufrágio no rio Nilo deixa pelo menos 22 crianças mortas nesta quarta



Da redação ecos da notícia

15 de agosto de 2018

Ao menos 22 crianças sudanesas morreram em um naufrágio ocorrido nesta quarta-feira (15) no rio Nilo, no Sudão. De acordo com as autoridades locais, o acidente aconteceu a 750 km da capital Cartum.

As vítimas estavam a caminho da escola quando a embarcação afundou. Segundo a agência de notícias sudanesa Suna, uma mulher adulta também morreu, sendo ela a 23ª vítima. Os corpos das vítimas ainda não foram localizados.

A Suna conta ainda que “o acidente foi provocado pela paragem do motor da embarcação a meio caminho devido à forte corrente”.

À France Presse, uma testemunha afirmou que o barco atravessa o Nilo “contra a corrente”, ou seja, de norte para sul.

As embarcações são bastante utilizadas pelos habitantes da região que querem atravessar o Nilo de uma margem para a outra. (Notícias ao Minuto)