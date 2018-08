Motorista faz ultrapassagem pela direita, bate em ônibus e mata motociclista na Via Verde



O motociclista identificado como Wandré do Nascimento Afonso morreu no final da tarde desta quarta-feira (15) em um acidente ocorrido nas proximidades da 3ª Ponte, na Via Verde, em Rio Branco. Além da motocicleta onde seguia a vítima e uma mulher, um carro de passeio e um ônibus coletivos também se envolveram no acidente.

A informação apurada pela reportagem do Ecos da Notícia no local, é de que o carro teria ultrapassado o ônibus pela lateral direita, e ao retornar para a pista bateu na lateral do coletivo. Ao perder o controle da direção, o motorista do veículo invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta pilotada por Wandré.

Após a colisão frontal, o carro e a motocicleta caíram numa ribanceira. No Fiat Uno, de placas NAA-6181 seguiam duas pessoas que ficaram presas às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência.

Os feridos, sendo dois homens e uma mulher, foram encaminhados ao Pronto Socorro. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede da instituição. A identificação dos feridos não foi divulgada.