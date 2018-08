Lula diz que não pretende morrer, nem renunciar: ‘Vou brigar’



Mônica Regina, do ecos da notícia

15 de agosto de 2018, 9:25

Na carta preliminar que deve ser lida no ato do registro da sua candidatura à corrida presidencial, nesta quarta-feira (15), o ex-presidente Lula foi categórico ao afirmar que não não quer “favores” da Justiça Eleitorial. As informações são da coluna Painel.

“Quero apenas os direitos que vêm sendo reconhecidos pelos tribunais há anos em favor de centenas de outros candidatos”, afirmou Lula. E continuou ao dizer, ainda, que é vítima de uma “caçada”. “Não pretendo morrer nem cogito renunciar. Vou brigar até o final”, declarou.

Fernando Haddad, representante de Lula na campanha, irá ler a carta aos militantes.