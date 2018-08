Escritor alagoano Nilton Resende realiza oficina ‘Arte da Palavra’, no Sesc



O escritor alagoano Nilton Resende estará em Rio Branco nos dias 20 a 24 de agosto para oficina de literatura do Arte da Palavra “Tal história , tal narração” Programa Sesc de Criação Literária, que consiste em uma proposta do Departamento Nacional do Sesc em parceria com o Departamento Regional do Acreana área de Literatura.

Os interessados em participar da oficina devem efetivar a matricula no setor de Cultura no Sesc centro, o perfil dos alunos: Escritores /professores /bibliotecários /alunos de letras o educação / interessados em poesia / interessados em literatura infanto-juvenil. podem fazer a inscrição gratuita no dias 14 a 17 de agosto Sesc Centro.

O projeto se insere no conjunto de investimentos do Sesc na área de cultura, com atuação na formação e qualificação de artistas, voltado ao aprimoramento da percepção crítica e estética das artes e das diferentes manifestações culturais de cada localidade.

A oficina

Oficina de criação literária com ênfase na atenção ao tipo de narração adequado à história que se pretende contar, adequado aos problemas de que se pretende tratar, através da leitura e discussão de textos literários de diversos modos narrativos.

A partir da leitura e análise de contos, atentando-se em especial para seus modos narrativos, parte-se para a escrita de textos cujos narradores tornem-se objetos de discussão.

Nilton Resende

Nilton Resende é alagoano de Maceió, onde tem trabalhado com diversas manifestações artísticas. É professor adjunto de Literatura da Universidade Estadual de Alagoas. No teatro, é co-fundador da Cia. Ganymedes, para a qual adaptou o conto Mário e o Mágico, de Thomas Mann, no espetáculo O Mágico, que também co-dirigiu e protagonizou.

Tem contribuído para a retomada do audiovisual em Alagoas, trabalhando como ator, preparador/diretor de elenco e roteirista. Na área da performance, realizou o work in progress Hóstia, buscando uma maior relação entre os campos da literatura, do teatro, do audiovisual e das artes plásticas. (Assessoria)