Detento faz check-in no Facebook de dentro do Presídio Francisco d’Oliveira Conde

O diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Aberson Carvalho, informou que os bloqueadores de sinal telefônico estão funcionando normalmente. Porém, explicou que muitas vezes têm inconsistências devido a problemas como a oscilação de energia.

“Só observando. O mundo gira. Qm [sic] hoje tá por BAIXO, amanhã tá por CIMA”, escreveu ao fazer o check-in com a localização e confirmando que estava dentro do presídio.

Em outro post, o detento tira uma foto com um colega durante o banho de sol na unidade e marca o perfil do amigo na publicação. “Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor”, escreveu o preso citando o trecho da música A Dois Passos do Paraíso.