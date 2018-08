Desligamento do sinal analógico de TV em Rio Branco é adiado para outubro



Marcos Dione, do Ecos da Notícia

15 de agosto de 2018, 9:52 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O sinal analógico de TV foi desligado nesta terça-feira (14) em Macapá (AP), Porto Velho (RO), Palmas (TO) e Cuiabá (MT), locais que atingiram o percentual necessário para a realização do desligamento, acima de 90%.

Já Rio Branco (AC), Campo Grande (MS) e Boa Vista (RR) não atingiram o percentual. Por isso o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED) resolveu que o desligamento acontecerá nestas cidades até 31 de outubro.

Uma pesquisa do Ibope realizada entre os dias 30 de julho e 10 de agosto de 2018, revelou que em Rio Branco, 89% dos domicílios contam com sinal digital. Já em Boa Vista, a pesquisa mostrou que apenas 87% dos domicílios contam com sinal digital. Com isso, houve o adiamento de desligamento do sinal.