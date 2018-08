Criança de 7 meses é a segunda vítima fatal de sarampo no Amazonas



Marcos dione, do ecos da notícia

A Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Susam), informou através da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), um segundo caso de óbito por sarampo, no Amazonas.

Trata-se de uma criança de 7 meses, do município de Autazes, que deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, em Manaus, apresentando quadro de agravamento da doença e morreu no domingo (12).

São duas as mortes confirmadas pela doença no Estado. A outra foi de uma criança, também de sete meses, moradora de Manaus, que veio a óbito no dia 28 de junho.

Segundo o 21º Boletim Epidemiológico do Surto de Sarampo no Amazonas, divulgado nesta terça-feira (14) pela FVS, o Amazonas tem 6.881 casos notificados da doença, em 38 municípios. Com informações do Portal Amazonas.