Com estreia de CR7, Verona adotará medidas antiterrorismo

A cidade de Verona, no norte da Itália, adotará neste sábado (18) medidas antiterrorismo para a estreia de Cristiano Ronaldo pela Juventus.

De acordo com Angelo Sidoti, representante do governo italiano, o jogo entre Chievo e a Velha Senhora “assumiu uma importância global” devido à estreia do astro português pela Juventus. Por isso, Verona ficará “blindada” contra uma possível tentativa de ataque.