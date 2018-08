Casal tenta pagar motel com Bolsa Família e gerente chama a polícia



Crédito, débito ou Bolsa Família? Talvez tenham sido essas as possibilidades imaginadas por um casal saindo de um motel em Maringá (PR) na noite de segunda-feira (13).

Os dois tentaram usar o cartão do benefício para pagar uma compra no valor de R$ 45,80 em produtos consumidos. Porém, a gerente do local, Luzia Nogueira Batista, não aceitou a modalidade diferente de pagamento, e a polícia foi acionada.

Contudo, ninguém foi preso. De acordo com O Antagonista, foi feito um registro de comunicação de ocorrência. A direção do motel tem, agora, cinco dias para fazer um BO e tentar reaver os valores.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o cartão do Bolsa Família não é de débito ou crédito. Ele só pode ser utilizado para saques dos valores em bancos ou casas lotéricas. Cada família tem o direito de definir como usa o dinheiro recebido.