Ministro da Segurança Pública anuncia parceria para a construção de novos presídios

Segundo o ministro Raul Jungmann, haverá uma “preocupação social” com as novas unidades. “Hoje, apenas 12% dos presos tem atividade laboral, e 15% possuem atividade educativa. Os presídios levam 4 a 5 anos para serem construídos. Agora, a ideia é que levem seis meses, e isso terá um enorme impacto na segurança pública”, afirmou Jungmann.

Ele afirma que o modelo atual é “disfuncional”. “O sistema está absolutamente saturado. E importante a construção desses novos presídios para reduzir a capacidade das facções de dominar esses locais. Quem dá a segurança da vida do preso dentro dos presídios são as facções. Se os estados não conseguem fazer isso, evidentemente que, ao possibilitar que esse sistema cresça, amplie suas possibilidades de trabalho.

A população carcerária do Brasil, em 2018, chego a 736 mil, de acordo com Jungmann, e cresce 8% ao ano. Segundo o BNDES, o lucro que as empresa ou concessionárias obtiverem com a construção de presídios não estão desvinculados de preocupações sociais com a ressocialização dos presos e os altos índices de reincidência.